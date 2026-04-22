¿Reunión militarizada? Petro detalló cómo será su encuentro con Delcy Rodríguez este viernes

Hay expectativa en la región por la reunión que sostendrán este viernes en Caracas el presidente Gustavo Petro y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Será el primer encuentro entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, en un contexto de reacomodo político en el vecino país.

Desde ya, Petro se anticipó a dar detalles sobre el alcance del encuentro. Explicó que la reunión tendrá como eje principal la seguridad en la frontera binacional, con énfasis en el control del orden público, la coordinación entre fuerzas militares y policiales, y el intercambio de inteligencia entre ambos países.

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El propio mandatario dejó claro que el tono del encuentro será marcadamente operativo. “Mi delegación va a ser más bien militar, policial... el ministro de Defensa... para que organice la comitiva”, afirmó, anticipando que la agenda estará encabezada por autoridades de seguridad y no por equipos diplomáticos o económicos.

Según explicó, el objetivo inmediato es estructurar un plan conjunto para atender la situación en zonas críticas como el Catatumbo, una región fronteriza donde confluyen economías ilegales, presencia de grupos armados y disputas por control territorial. Petro insistió en que cualquier estrategia sin coordinación directa con Venezuela sería ineficaz.

“La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela... y estrecha en relación a inteligencia”, señaló el jefe de Estado, al advertir que sin ese componente las operaciones pueden fracasar o incluso generar efectos contraproducentes sobre la población civil.

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El énfasis en inteligencia aparece como uno de los puntos centrales del encuentro. Petro insiste en la necesidad de establecer canales fluidos de intercambio de información con el gobierno venezolano, como condición para enfrentar estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera y que, según ha reconocido el propio Ejecutivo, se benefician de la falta de coordinación binacional.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) enmarcó la reunión dentro de un objetivo más amplio. “Avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”. Este encuentro representa uno de los primeros acercamientos formales entre ambos gobiernos tras la llegada de Rodríguez al poder como mandataria interina.

La cita entre ambos no solo busca atender problemas de seguridad fronteriza, sino también abrir un canal de cooperación en medio de la transición política venezolana, marcada por presiones internacionales, reacomodos internos y la necesidad de estabilizar el control institucional.