Gobierno confirma inicio anticipado de El Niño y advierte que podría ser uno de los más intensos desde 1950

El Gobierno nacional confirmó este jueves el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, tras la verificación de condiciones asociadas al evento climático en el océano Pacífico ecuatorial. La información fue entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente, que señalaron que el fenómeno se adelantó cerca de tres meses frente a las proyecciones iniciales y podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950. Según las autoridades, el fortalecimiento del evento se produciría durante el segundo semestre de 2026, con mayor incidencia entre noviembre y diciembre de este año y enero de 2027. Lea también: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

La confirmación se basa en la actualización del boletín ENSO de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y en los análisis de modelos climáticos internacionales. De acuerdo con los reportes técnicos, actualmente existe un elevado contenido de calor superficial y subsuperficial en el océano Pacífico, junto con el acoplamiento océano-atmósfera característico del fenómeno El Niño. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, indicó que el comportamiento del sistema climático evolucionó antes de lo previsto. “Confirmamos que ha iniciado el fenómeno de El Niño. Ya, desde hace algunos meses, advertimos que existía una alta probabilidad de que este fenómeno se anticipara. Hoy vemos cómo ese escenario se materializa cerca de tres meses antes de lo que indicaban las proyecciones iniciales”, declaró.

Las regiones Caribe, Andina y Pacífica enfrentarían mayor riesgo por déficit hídrico. FOTO: El Colombiano.

Modelos climáticos proyectan un evento de gran intensidad

Las estimaciones científicas recopiladas por las autoridades ambientales muestran una probabilidad del 96 % de que las condiciones cálidas se mantengan entre noviembre y diciembre de 2026 y continúen hasta enero de 2027. Adicionalmente, los modelos internacionales señalan un 63 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad catalogada como “muy fuerte” durante ese periodo. El Ideam explicó que los indicadores observados en la región ecuatorial del Pacífico presentan anomalías elevadas en la temperatura del océano, un comportamiento compatible con la fase cálida del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). De mantenerse esta tendencia, Colombia enfrentaría uno de los eventos de El Niño más significativos de las últimas décadas. Las regiones Caribe, Andina y Pacífica figuran entre las más expuestas a los efectos del fenómeno. Entre las consecuencias previstas se encuentran aumentos de temperatura, reducción de caudales, descenso en los niveles de los embalses, menor disponibilidad de agua y afectaciones en sectores como la agricultura y la generación hidroeléctrica. Las autoridades también advirtieron sobre un incremento en el riesgo de incendios forestales y posibles episodios de deterioro de la calidad del aire.

Existe un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en 2026-2027. FOTO: Julio César Herrera.

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Gobierno emite medidas de prevención y gestión del riesgo

Frente al escenario proyectado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitieron circulares dirigidas a entidades territoriales y organismos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), con el propósito de fortalecer la preparación institucional y reducir los posibles impactos. Las acciones definidas incluyen: 1. Ahorro obligatorio: reforzar de manera estricta las acciones de ahorro y uso eficiente tanto de agua como de energía eléctrica en el sector privado y residencial. 2. Prevención de incendios: fortalecer las labores de preparación, monitoreo y respuesta rápida frente a conflagraciones forestales, prohibiendo taxativamente las quemas abiertas. 3. Seguridad ambiental: adelantar de manera urgente las actividades de gestión del riesgo para salvaguardar la seguridad de las personas, los recursos naturales y el entorno. El Gobierno señaló que es necesario “actuar de manera urgente” mediante estrategias de prevención, monitoreo y manejo del recurso hídrico para mitigar los efectos asociados al fenómeno. Por su parte, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, hizo un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para fortalecer las acciones de preparación. “a las autoridades y comunidades a activar sus planes de contingencia y a fortalecer las medidas de gestión del agua para reducir riesgos y proteger vidas”, señaló la funcionaria.