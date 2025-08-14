Así será “Deportation Depot”, el nuevo centro de detención para migrantes que planean abrir en Florida, EE. UU.

En las entrañas del norte de Florida, donde abunda la soledad del Bosque Nacional Osceola, una nueva instalación se levantará como el segundo pilar de la política migratoria del estado, según afirmó la administración del gobernador republicano, Ron DeSantis.
Apenas un mes después de la inauguración del “Alligator Alcatraz” en los Everglades, Florida redobló la apuesta antimigratoria con un nuevo y segundo centro de detención. DeSantis lo bautizó sin titubear como la “Deportation Depot”.
Las instalaciones elegidas para esta “depot” no son otras que las de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal que había sido cerrada temporalmente y que se encuentra a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville.