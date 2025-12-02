La lógica vs. la ilusión: Nacional necesita ganar todo y rezar por un tropiezo de Junior

A un día del trascendental clásico frente a Independiente Medellín, este jueves a las 6:30 p.m., en una “aporreada” cancha del estadio Atanasio Girardot tras el concierto del sábado, el técnico Diego Arias prepara la estrategia que evite la eliminación anticipada de Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-2.

Y es que luego de sumar solo uno de los 6 puntos que disputó ante Junior, el conjunto verdolaga quedó en la cuerda floja y necesita levantarse para evitar otro fracaso en la temporada 2025.

Para fortuna del estratega, en el duelo ante los rojos podrá contar de nuevo con el atacante Alfredo Morelos, el jugador más influyente del equipo que no pudo actuar en Barranquilla por acumulación de tarjetas amarillas. Su ausencia en el Metropolitano fue, sin duda, notoria.

Lea aquí: ¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga?

El cuerpo técnico espera las indicaciones del departamento médico para saber si Simón García, quien salió lesionado el domingo, puede actuar. Una baja más en la zaga, pues Juan José Arias aún tiene varias semanas de incapacidad. César Haydar está listo para dar la mano y ocupar un puesto en la defensa.

El aire se ha vuelto denso en el camerino de Nacional. Con apenas 5 puntos en cuatro juegos y viendo cómo Junior de Barranquilla se escapa en la cima del Grupo A con 8 unidades, el verde paisa ha llegado al punto más crítico del semestre. Las dos jornadas restantes serán finales a muerte donde la victoria es una obligación innegociable.