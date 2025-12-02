¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez?

La permanencia de Angie Rodríguez al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) estaría en entredicho en medio de una fuerte disputa interna que involucra al exdirectivo del DAS José Alexis Mahecha.. Según fuentes de Casa de Nariño, consultadas por EL COLOMBIANO, su salida abriría la puerta para que Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, sea designada como su reemplazo. Conozca: ¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic? Rodríguez, considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, habría chocado con el mandatario por la posible llegada de Mahecha a un alto cargo del Ministerio de Hacienda. La directora del Dapre se habría opuesto al nombramiento e incluso habría frenado la publicación de su hoja de vida en el sistema de aspirantes, desautorizando una instrucción presidencial.

La tensión se agravó debido a antecedentes de Mahecha en el DAS durante los años de las chuzadas, lo que generó reparos de figuras cercanas al Gobierno como Susana Muhamad y Alexander López. Letty Leal —quien fue la jurídica en el Ministerio del Interior y actualmente ejerce como subdirectora, cuenta con amplio conocimiento interno del Dapre— sería la opción más probable para asumir el cargo y restablecer la estabilidad en una de las dependencias más sensibles del Ejecutivo.

Letty Leal, de verde, es la actual subdirectora del DAPRE, figura como el reemplazo de Angie Rodríguez. FOTO: DAPRE vía X.

¿Quién es Letty Leal?

Letty Rosmira Leal Maldonado es una abogada con amplia trayectoria en el sector público y actualmente se desempeña como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), posición desde la cual ha asumido varias funciones clave dentro del gobierno de Gustavo Petro.

Leal ha sido una de las piezas técnicas más activas del Dapre. En representación de Angie Rodríguez, coordinó la mesa técnica de la CSIVI —encargada del seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz— junto con la Función Pública. Allí lideró el avance en la creación y arquitectura jurídica de la nueva Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz, que se ocupará de los aspectos presupuestales, administrativos y de seguridad de los firmantes y líderes sociales.

También ha encabezado mesas de trabajo en la Casa de Nariño con la Unidad para las Víctimas, por instrucción también de la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Su trayectoria incluye otros cargos en el Gobierno nacional. En junio, el ministro Cristo Bustos la posesionó como jefe de la Oficina Jurídica, un rol en el que reforzó temas de seguridad y convivencia ciudadana junto a otros nombramientos estratégicos.