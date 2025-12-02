¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez?

La permanencia de Angie Rodríguez al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) estaría en entredicho en medio de una fuerte disputa interna que involucra al exdirectivo del DAS José Alexis Mahecha..
Según fuentes de Casa de Nariño, consultadas por EL COLOMBIANO, su salida abriría la puerta para que Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, sea designada como su reemplazo.
Conozca: ¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic?
Rodríguez, considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, habría chocado con el mandatario por la posible llegada de Mahecha a un alto cargo del Ministerio de Hacienda. La directora del Dapre se habría opuesto al nombramiento e incluso habría frenado la publicación de su hoja de vida en el sistema de aspirantes, desautorizando una instrucción presidencial.