Así lideraron los ministros de Petro Bonilla y Velasco la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) se sumaron ayer al grupo de 16 funcionarios y exfuncionarios que, hasta ahora, han sido judicializados por uno del entramado de corrupción más grande del gobierno Petro. Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas” a punta de sobornos y así poder aprobar las reformas sociales de Petro impulsadas en el Legislativo.
Los exfuncionarios, que durante más de un año lograron eludir su vinculación al proceso, aparecen señalados por testigos como los arquitectos del plan criminal que desvió, sin vergüenza, recursos públicos destinados a las poblaciones más vulnerables, incluida la gente que en La Guajira sigue muriendo de sed. Todo habría ocurrido dentro de la Casa de Nariño, entre despachos y pasillos donde se deciden los asuntos del Estado. Allí, sostiene la Fiscalía, se creó una empresa criminal que funcionaba en paralelo a la institucionalidad. Velasco y Bonilla, advierte la imputación, idearon y coordinaron el desvío de recursos y convirtieron las ayudas públicas en combustible político.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la Ungrd con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, leyó la Fiscalía en la audiencia.