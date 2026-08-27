“Bésame la bota”: destapan el horror de una cárcel de mujeres en Argentina por presuntas torturas y abusos sexuales

Una tensa situación se presentó en una cárcel de mujeres en Buenos Aires, Argentina, cuando una pelea entre internas desencadenó denuncias contra funcionarios del centro penitenciario.
El caso ocurrió el 3 de junio en la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena (provincia de Buenos Aires), cuando varias internas estaban en medio de una pelea en la Unidad Penitenciaria 51, por lo que el Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) ingresó al pabellón para controlar la situación.
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Aquí entra el tema central del caso, ya que las propias internas denunciaron que durante ese procedimiento se produjeron agresiones y hasta presuntos abusos sexuales.
Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que las entrevistó y recopiló sus testimonios. En ellos, las mujeres contaron que, durante el procedimiento, sacaron a una interna del pabellón y posteriormente habría sido abusada sexualmente.
“Sacaron a mi hermana Mariana Florentín. La sacaron del servicio, la abusaron, la violaron. Vimos personal del servicio masculino, que le arrancó la bombacha (ropa interior)”. Según el testimonio, la víctima posteriormente habría intentado quitarse la vida.