Pese a descontento ciudadano, Delcy Rodríguez descarta “estallido social” tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó un eventual “estallido social” en el país después de los dos terremotos que han dejado más de 3.000 muertos.

Durante la celebración por el Día de la Independencia en Venezuela, Rodríguez afirmó: “No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

La presidenta interina, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos, encabezó la ceremonia en el recinto de Fuerte Tiuna, un enclave militar de Caracas.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron a AFP su indignación por la actuación de las autoridades.

De hecho, uno de los episodios más tensos fue cuando ciudadanos descubrieron que mientras voluntarios salvaban vidas, la policía venezolana estaba saqueando dinero y pertenencias de los escombros en vez de ayudar a encontrar sobrevivientes.

”¡Suéltalos, suéltalos!”, gritaban las mujeres que atraparon, en flagrancia, a cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela robando dinero entre los escombros que dejaron los terremotos de 7.5 y 7.1 que azotaron la Costa Caribe del país.

Como prueba del robo, las ciudadanas grabaron videos y los subieron a redes sociales. Allí se ve cómo uno de los agentes opta por el silencio mientras en sus manos sostiene con fuerza un fajo de dólares. Tras segundos de gritos en su contra, el policía decide responder una y otra vez con las mismas dos palabras.

Amplíe información: Mientras voluntarios salvaban vidas, policías fueron sorprendidos saqueando entre los escombros en Venezuela

“Todos tenemos necesidades, suelta eso”, le grita la comunidad. El hombre responde: “Agarra sustancia”, una frase que en Venezuela se usa como sinónimo de madurar, ganar experiencia, tener más criterio o cobrar fuerza y peso real.

Es decir, ante la indignación y el dolor, las autoridades contestaron: “maduren”.