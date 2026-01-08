“Venezuela debe tener relaciones con todos los países del hemisferio”: Delcy Rodríguez justificó acuerdos de petróleo con EE. UU.

En una intervención ante la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, Delcy Rodríguez, quien actúa como la nueva cabeza del Gobierno venezolano, defendió la necesidad de que el país mantenga y profundice sus vínculos comerciales con todos los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos.

La postura de la presidenta interina de Venezuela se da en medio de la tensión tras la escalada militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, hechos que fueron calificados por la exvicepresidenta como una “mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia”.

Ante los diputados recientemente posesionados, Rodríguez resaltó que la diversificación económica y geopolítica es un eje central de su política exterior.

La presidenta defendió la diversificación de relaciones y expresó que “Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio”, además de hacerlo con África, Asia, Europa y Medio Oriente. Rodríguez sostuvo que Venezuela es un “país en paz” que está abierto a establecer relaciones energéticas donde todas las partes resulten beneficiadas y la cooperación esté determinada mediante contratos comerciales.