“Venezuela debe tener relaciones con todos los países del hemisferio”: Delcy Rodríguez justificó acuerdos de petróleo con EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela defendió los acuerdos petroleros con Estados Unidos pese a reconocer que hay una “mancha” en la relación.

  • Para la presidenta interna, Delcy Rodríguez, Venezuela debe tener relaciones con todos los socios posibles, incluyendo Estados Unidos. Fotos: AFP y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

En una intervención ante la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, Delcy Rodríguez, quien actúa como la nueva cabeza del Gobierno venezolano, defendió la necesidad de que el país mantenga y profundice sus vínculos comerciales con todos los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos.

La postura de la presidenta interina de Venezuela se da en medio de la tensión tras la escalada militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, hechos que fueron calificados por la exvicepresidenta como una “mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia”.

Lea también: El petróleo, el botín de la intervención de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada?

Ante los diputados recientemente posesionados, Rodríguez resaltó que la diversificación económica y geopolítica es un eje central de su política exterior.

La presidenta defendió la diversificación de relaciones y expresó que “Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio”, además de hacerlo con África, Asia, Europa y Medio Oriente. Rodríguez sostuvo que Venezuela es un “país en paz” que está abierto a establecer relaciones energéticas donde todas las partes resulten beneficiadas y la cooperación esté determinada mediante contratos comerciales.

Respecto a los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos que establecen la entrega de 50 millones de barriles de petróleo sancionado, la presidenta interina hizo referencia a las importaciones desde EE. UU., señalando que el objetivo es que estas sean las “estrictamente las necesarias”.

Sobre el intercambio de crudo, la estatal PDVSA ya ha iniciado las negociaciones correspondientes con las autoridades norteamericanas, siguiendo los anuncios realizados previamente por el presidente Donald Trump.

En la intervención ante los diputados, Delcy Rodríguez anunció un proyecto para actualizar la ley del sistema eléctrico nacional, buscando procesos de mejora en el servicio, y nombró a Calixto Ortega como el nuevo vicepresidente de Economía.

Siga leyendo: Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

