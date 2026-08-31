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Secretario del Ejército de Estados Unidos presentó su renuncia

Su renuncia se une a varias salidas que se han dado en las fuerzas estadounidenses donde algunos oficiales han salido en medio de tensiones con el secretario de Defensa.

  • Dan Driscoll presentó su dimisión, siendo una baja sensible en el Ejército de Estados Unidos. Foto: AFP
    Dan Driscoll presentó su dimisión, siendo una baja sensible en el Ejército de Estados Unidos. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia, confirmó la Casa Blanca, después de informes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Consultada por la AFP sobre un informe del Wall Street Journal sobre la renuncia de Driscoll, la subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, no lo negó.

“Driscoll ha sido altamente efectivo para avanzar en la agenda del presidente Trump para hacer a Estados Unidos fuerte otra vez en el Departamento del Ejército”, dijo.

“El Ejército de los Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra”, agregó.

Lea también: Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EE. UU. en su territorio contra los grupos armados y el narcotráfico

Driscoll participó especialmente en las negociaciones relativas a la guerra en Ucrania. Es un veterano de guerra de Irak que fue asesor del vicepresidente J.D. Vance e inversionista en tecnología.

De concretarse, su renuncia supondría la salida más reciente de un alto mando militar bajo la administración de Donald Trump y podría dejar al ejército estadounidense sin liderazgo civil ni militar permanente, con la guerra en Irán entrando en su séptimo mes.

Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor, el general Randy George, en abril y aún no ha propuesto un sucesor permanente. A esto se le suma la renuncia de Christopher Donahue, comandante del Ejército en Europa y África, en junio.

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Quien de forma temporal ocupó el cargo de George fue el general Christopher LaNeve, quien, como jefe interino del Estado Mayor del Ejército, está dando por terminado un programa de modernización de drones con sede en Europa.

Siga leyendo | Jefe del Pentágono anunció que clausurará ejercicios militares para defender el canal de Panamá: así será la estrategia

*Con información de AFP

Preguntas y respuestas

¿Quién es Dan Driscoll y qué cargo ocupaba en el Ejército de Estados Unidos?
Dan Driscoll era el secretario del Ejército de Estados Unidos. Es veterano de la guerra de Irak, fue asesor del vicepresidente J.D. Vance y también trabajó como inversionista en tecnología.
¿Qué consecuencias tendría la renuncia de Dan Driscoll para el Ejército estadounidense?
Su salida podría dejar al Ejército estadounidense sin liderazgo civil ni militar permanente. El jefe del Estado Mayor, Randy George, fue destituido en abril y todavía no se había designado un sucesor permanente.
¿Qué otros altos mandos del Ejército de Estados Unidos han dejado sus cargos recientemente?
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó al jefe del Estado Mayor, general Randy George, en abril. En junio también renunció Christopher Donahue, comandante del Ejército estadounidense en Europa y África.

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