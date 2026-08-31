Luis Alexander salió de una feria campesina en Segovia y terminó secuestrado: exigen $6.000 millones

La incertidumbre continúa en Segovia, Nordeste de Antioquia, por el secuestro de Luis Alexander López Restrepo, un comerciante y contratista de la Alcaldía municipal que fue retenido el jueves 27 de agosto en la vereda Carrizal, zona rural ubicada en límites entre Segovia y Remedios.

López Restrepo se encontraba participando en una feria campesina cuando varias personas se acercaron a conversar con él. Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, el encuentro ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana y se extendió durante unos 20 minutos, en donde López conversó con esas personas.

Sin embargo, a las 11:40 de la mañana, esas mismas personas habrían regresado y le pidieron que saliera del lugar donde se realizaba la feria. El comerciante accedió y desde ese momento sus familiares perdieron contacto con él.

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Ante la desaparición, la familia alertó a las autoridades, que activaron los protocolos de búsqueda para establecer su paradero.

Pero el caso tomó un nuevo rumbo el viernes 28 de agosto. Hacia la 1:00 de la tarde, Luis Alexander logró comunicarse con sus familiares a través de WhatsApp y confirmó que se encontraba retenido contra su voluntad.

Posteriormente, en una videollamada, habría informado que sus captores exigían $6.000 millones a cambio de su liberación.

La información llevó a las autoridades a investigar el caso como un presunto secuestro extorsivo. Los investigadores buscan establecer quiénes participaron en la retención, cómo fue planeada y qué organización estaría detrás.