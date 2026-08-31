Petro se reunió con autor de libro sobre el Che Guevara en su primer viaje internacional como expresidente

El expresidente Gustavo Petro salió del país por primera vez desde que dejó la Casa de Nariño, tras haber pedido permiso al Congreso para poder hacerlo. En su destino, se reunió con el autor de un libro sobre el político comunista Ernesto “Che” Guevara. Pero, ¿a dónde fue y a qué? Petro está en Ciudad de México y dará una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Hablaré del último capitulo de mi libro por salir que analiza por qué la robotización que impone la actual fase de acumulación del capital nos lleva al fascismo” (sic), dijo el expresidente, quien agregó que los cupos a esa charla se agotaron “en dos horas”. Le puede interesar: De Duque a Petro y ahora De la Espriella: las polémicas religiosas que han marcado a los últimos presidentes

Reuniones políticas y editoriales de Petro en la capital mexicana

Luego, Petro habló de un par de “encuentros” que ha tenido en la capital de México. “Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro”, dijo, aunque no mostró fotos de quienes supuestamente “corrieron” a abrazarlo, pero sí de su segundo encuentro. Este fue con el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, con quien según dijo acordó la edición de su libro. Este también es escritor. De hecho, es autor de “Ernesto Guevara, también conocido como ‘El Che’”, una biografía del político comunista Che Guevara. Petro publicó una foto con él. “Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo y su esposa Paloma Saiz, directora de la feria internacional del libro del Zócalo de Ciudad de México”, y agregó que acordó la edición de su libro “ya terminado (...) que se editará en español en todo el mundo hispano”.

El libro se titularía “Economía política de la Crisis Climática”. Se recuerda que el cambio climático fue una de las grandes obsesiones de Petro durante su mandato.

¿Qué dice la Constitución sobre los viajes al exterior de los expresidentes?

La salida de Petro del país llega después de toda una controversia para obtener la autorización del Senado. De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución Política, quien haya ocupado la Presidencia “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Esta restricción no es exclusiva para el caso de Petro: existe desde 1991 y se ha aplicado a los expresidentes colombianos. Para él, rige entre el 7 de agosto de 2026 y el 7 de agosto de 2027.

El debate en el Congreso por el permiso de salida de Gustavo Petro

En cumplimiento de esa norma, el 10 de agosto Petro radicó ante la Mesa Directiva del Senado una solicitud de autorización para salir del territorio nacional durante todo ese año, argumentando que debía atender compromisos de carácter “personal, social, político y académico” fuera de Colombia, sin especificar en ese momento destinos ni fechas puntuales. El 12 de agosto, la plenaria del Senado votó el permiso con 73 votos a favor y 11 en contra. El senador David Racero, del Pacto Histórico, había propuesto autorizar la salida por todo el año, pero desde el Centro Democrático los senadores Hernán Cadavid y Juan Espinal plantearon una proposición alterna —finalmente adoptada— que condicionó el permiso a que Petro informara al Senado, con fecha y lugares específicos, cada uno de sus desplazamientos. No todos los sectores estuvieron de acuerdo con la fórmula. Congresistas como Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, uno de los más férreos críticos de la administración Petro, pedían negar cualquier salida ante las denuncias que el exmandatario tiene en la Comisión de Acusaciones. El senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), uno de los más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, también rechazó la autorización. Le puede interesar: El “Escudo Antidrones” del gobierno Petro que nunca despegó: 12 viajes y millones evaporados en 3 continentes

Peticiones jurídicas para revocar la autorización de viaje a Petro

Más recientemente, el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, apoderado de Angie Rodríguez Fajardo —exdirectora del DAPRE y del Fondo de Adaptación—, también solicitó al Senado revisar y revocar el permiso concedido a Gustavo Petro para salir del país. La petición se suma a otra presentada por el abogado de la familia de Kevin Acosta, cuyo caso también motivó cuestionamientos sobre la autorización de viaje del expresidente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin embargo, la decisión se mantuvo en pie y Petro pudo salir sin problema alguno. Estará por fuera solo unos días, hasta el miércoles 2 de septiembre. Bloque de preguntas y respuestas