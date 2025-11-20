x

El cantante estadounidense D4vd fue identificado como sospechoso por la muerte de menor descuartizada: así va el caso

La joven Celeste Rivas Hernández, de 15 años, fue hallada muerta en el maletero de un Tesla a nombre del rapero “D4vd”. Las autoridades de Los Ángeles dieron avances sobre la investigación.

  • El rapero de 20 años David Anthony Burke. FOTO: REDES SOCIALES
    El rapero de 20 años David Anthony Burke. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
20 de noviembre de 2025
bookmark

La justicia estadounidense identificó oficialmente al rapero “D4vd” como sospechoso por la muerte de una menor de 15 años, cuyo cadáver fue hallado en el maletero de un carro del cantante el pasado mes de septiembre.

De acuerdo con la prensa estadounidense, el caso sigue bajo investigación y aún no se han presentado cargos a ninguna persona.

Sin embargo, una fuente de la policía dijo a la revista People que el cantante de 20 años “muy probablemente contó con ayuda para desmembrar y deshacerse del cuerpo”.

En contexto: Cadáver descompuesto hallado en el Tesla de reconocido rapero estadounidense pertenece a una joven de 15 años

También se conoció que “D4vd”, nombre artístico de David Anthony Burke, “no ha cooperado” con la investigación que estaría siendo catalogada como “homicidio”.

Inicialmente, un representante del cantante había dicho que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo.

El cuerpo descuartizado fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla. La policía descubrió el cadáver el 8 de septiembre cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.

La menor que fue hallada en el Tesla de D4vd . Foto: @PopTingz
La menor que fue hallada en el Tesla de D4vd . Foto: @PopTingz

Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto, que de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

El departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo pertenece a Celeste Rivas Hernández, quien tenía 15 años. La causa de la muerte aún no fue establecida.

El departamento del Sheriff del vecino condado de Riverside en abril pasado pedía información de Celeste, que desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años.

La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado, sin edad definida.

La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo”, dijo el comunicado.

“Aparentemente estaba muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada”.

Lea más: Trump firmó ley que obliga al Gobierno de EE. UU. a publicar los archivos del caso Epstein, ¿qué sigue?

El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estaba estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes antes de que fuera remolcado.

TMZ informó que el carro, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke no había sido reportado como robado.

El joven saltó a la fama en 2022 luego de que su “Romantic Homicide” se convirtiera en un éxito de TikTok.

Con información de AFP*

Temas recomendados

Música
Mujeres
Internacional
Homicidio
Desaparición
Muerte
Menores de edad
Cantantes
Industria musical
Estados Unidos
