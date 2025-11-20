“Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”: Nicolás Petro quiso sellar acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, según chats de 2022

Day Vásquez, la testigo principal en el caso de Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, durante la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, develó un chat del 2022 en el que el exdiputado del Atlántico le ofreció “para tener tranquilidad” un acuerdo de confidencialidad.

Además, agregó que “siempre hay pruebas”. Según relata la exesposa de Nicolás Petro: “parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad”. Y, por eso, reitera que el hijo del Presidente “sigue cometiendo errores”.

El chat, que publicó la misma Day Vásquez, empieza con un mensaje de Nicolás Petro en el que le dice a su exesposa: “Tanto tú cómo yo ya queremos tener tranquilidad”. A lo que agregra “Te propongo que nos divorciemos, que coiniciliermos y hasta que se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”.

Ella, le asegura que “no iba a firmar el divorcio” y que “ni mucho menos a firmar un contrato de confidencialidad”.

A lo que el Nicolás Petro le insiste: “Entonces firmemos el contrato de confidencialidad”.

En ese momento, Vásquez le contesta que ella “no tiene nada que ocultar”. Y le pregunta inmediatamente “¿tú sí?”. A ese mensaje, Nicolás Petro le responde: “tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”.