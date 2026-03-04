x

Cuba otra vez sin electricidad: apagón afecta La Habana y gran parte de la isla

El país nuevamente se vio sumido en un apagón eléctrico, al parecer debido a una falla en la red nacional, una situación marcada por la escasez de petróleo y las fuertes tensiones entre el régimen y Estados Unidos. Esta vez, la afectación alcanza a un tercio de la isla.

  • Dos tercios de Cuba sin electricidad, incluida La Habana, por falla en la red. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández
    Dos tercios de Cuba sin electricidad, incluida La Habana, por falla en la red. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad este miércoles por una falla en la red nacional provocada por la desconexión “inesperada” de la principal termoeléctrica de la isla, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

La red eléctrica cubana sufre cortes de suministro regularmente debido al envejecimiento de la infraestructura o la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes generalizados de suministro.

La caída del sistema, que esta vez afecta a dos tercios de la isla, se produjo por una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, 100 km al este de la capital, informó la compañía eléctrica.

Lea también: A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times

Destacó que, a causa de la desconexión del sistema eléctrico nacional, también quedaron interrumpidas las señales de la radio y la televisión nacionales “por problemas técnicos”.

El Ministerio de Energía y Minas destacó en X que comenzó a activar “todos los protocolos” para el restablecimiento de la red eléctrica nacional. En febrero, toda la región oriental de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

La población también sufre cortes de electricidad diarios muy prolongados, que se han agravado desde que Washington impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla comunista.

Para justificar esta política, Washington cita la “amenaza excepcional” que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense.

La creación de empresas público-privadas por primera vez en 60 años

Pese a la crisis eléctrica y con el petróleo en la isla, el régimen cubano autorizó por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa.

El decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, regula “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales” para “la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas”, según el texto publicado en la Gaceta Oficial.

Estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y pueden determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero.

Asimismo, podrán realizar todo tipo de actividades, “con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas”, añade el texto, subrayando que no están sujetas a los principios de planificación que rigen gran parte de la economía cubana.

En 2021, el gobierno cubano autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas (mypimes), hasta con 100 empleados, en ciertos sectores de la economía, luego de una prohibición de casi seis décadas.

Ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes —marcada por el reforzamiento del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de la reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales—, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico en los últimos años.

Para 2025, las aproximadamente 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total.

En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano.

Siga leyendo: Abecé de la crisis energética en Cuba, ¿puede China salvar a la isla de su declive?

