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¿Se acaba la era de los Castro? Cuba confirma conversaciones con EE. UU. en La Habana desde este lunes

Desde enero, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país.

  • Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones. FOTOS. XINHUA
    Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones. FOTOS. XINHUA
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 36 minutos
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En la mañana de este lunes se conoció sobre el vuelo de un jet privado de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, con destino a La Habana, en Cuba. Posteriormente, la Cancillería del país insular confirmó que existen conversaciones con la administración de Donald Trump.

Esto se hace en un momento crucial de la era de los Castro, pues precisamente el exlíder revolucionario cubano Raúl Castro parece seguir “rigurosamente” las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, además de participar en “la toma de decisiones” al respecto.

Raúl Castro, de 94 años, no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni el Partido Comunista (único), pero sigue teniendo un papel importante en las decisiones políticas de la isla y conserva la lealtad de las fuerzas armadas.

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