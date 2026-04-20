Colombia no tendría suficiente energía para atender “momentos críticos” como El Niño: Acolgen

Los efectos del fenómeno de El Niño, previsto para la segunda mitad de 2026, podrían tener un impacto significativo en el sistema energético colombiano. Así lo advirtió la presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, Natalia Gutiérrez, quien señaló que el país enfrenta un déficit de energía firme que podría impedir atender la demanda en “momentos críticos”, como durante una sequía prolongada.
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La dirigente gremial aseguró que, con base en datos del operador del sistema eléctrico nacional XM, se evidencia un deterioro progresivo en la relación entre la energía firme y la demanda, lo que implica que Colombia podría no contar con suficiente energía para abastecer a los usuarios en escenarios de alta exigencia.