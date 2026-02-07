Bajo la presión de EE.UU., Cuba decreta medidas de emergencia ante la crisis energética

El gobierno de Cuba anunció medidas de emergencia, entre ellas la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y restricciones en la venta de combustible, para enfrentar la crisis energética que sufre la isla bajo la presión de Estados Unidos.

Las políticas de presión del presidente Donald Trump “nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo”, dijo el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en un programa de la televisión estatal.

Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, destacó que las medidas anunciadas fueron aprobadas este viernes en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan “proteger y asegurar los servicios básicos a la población”.

Entre las medidas, que entrarán en vigor el lunes, están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunos hoteles y empresas estatales, así como la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves) y la práctica del teletrabajo.