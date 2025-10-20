Estas son las joyas de la corona francesa robadas en el Museo del Louvre

El Museo del Louvre, en París, fue escenario este domingo de uno de los robos más comentados desde la desaparición de la Mona Lisa en 1911. En apenas siete minutos, una banda profesional de ladrones ingresó a la Galería Apolo y se llevó parte del tesoro de la corona francesa, un conjunto de piezas de valor “inestimable”, según calificó la ministra de Cultura, Rachida Dati.
El asalto, ejecutado con gran rapidez, plantea nuevas dudas sobre la seguridad de los museos franceses en un momento en el que las colecciones históricas se han convertido en objetivo de las bandas criminales.