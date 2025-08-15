x

“No toleraremos a un narcoterrorista”: Bernie Moreno dice que Maduro no llegará a hasta diciembre en la presidencia de Venezuela

El senador estadounidense afirmó que no ve al dictador como presidente de Venezuela hasta fin de año y reconoció que ese país merece otro tipo de líderes.

  • Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles. Bernie Moreno lo ha tachado de narcoterrorista. Fotos: Cortesía y Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 horas
bookmark

El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, anunció desde Cartagena que Nicolás Maduro no llegará a fin de año como presidente de Venezuela.

El anuncio del congresista estadounidense se da en medio de las acusaciones que el gobierno de Donald Trump ha lanzado sobre el dictador venezolano, a quien ha señalado como integrante del Cartel de los Soles, banda de narcotráfico que está dentro del grupo de organizaciones terroristas.

Lea también: “Queremos mucho a Colombia”: Bernie Moreno, senador republicano, confirmó que se reunirá con Petro

“No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como EE.UU. los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, dijo Moreno desde el décimo Congreso Empresarial Colombiano en un coloquio donde también hicieron presencia el senador Rubén Gallego y el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.

A su vez, Moreno considera que Venezuela merece un mejor líder que se preocupe por su gente y recordó el ofrecimiento que hay por su captura. “Lo hemos designado como un terrorista, ofrecemos una recompensa de 50 millones por su captura, es el doble de la recompensa que teníamos por Osama Bin Laden”.

Los esfuerzos de Donald Trump contra el régimen chavista en Venezuela

Desde su primer mandato, el republicano Donald Trump ha señalado al dictador venezolano de delitos asociados al narcotráfico y al terrorismo, dicha acusación proviene desde el 2020.

Durante este 2025, la administración de Trump, quien está en su segundo período presidencial, ofreció en el mes de enero una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, sin embargo, hace pocas semanas esta fue aumentada a 50 millones de dólares.

Además de esto, el presidente norteamericano firmó una orden dirigida a las fuerzas armadas de Estados Unidos para atacar organizaciones del narcotráfico de América Latina entre las que están el Cartel de Sinaloa, la pandilla salvadoreña MS-13, la banda venezolana Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

En contexto: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas?

Dicha orden ya se haría efectiva, pues el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el día de ayer el despliegue de tropas estadounidenses en el Mar Caribe, afirmando que son “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y son grupos que están operando en aguas internacionales con impunidad”.

Para Rubio, “el Cartel de los Soles es una de las organizaciones más amplias del hemisferio, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”.

Sigan leyendo: EE. UU. le quitó a Maduro casas, jets y joyas por 700 millones de dólares

Temas recomendados

Narcotráfico
Terrorismo
Internacional
Dictaduras
Partido Republicano
Venezuela
Cartagena
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Marco Rubio
Bernie Moreno
