Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México

Los escándalos siguen rodeando a Miss Universo. Este martes se conoció que un tribunal de Tailandia, país que precisamente fue la última sede del certamen, emitió una orden de arresto contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de la organización. Lea aquí: Miss Universo: la corona que ya no encaja La orden, señala la agencia EFE, tiene que ver con un supuesto caso de fraude por casi un millón de dólares. La empresaria, que fue citada a comparecer ante la corte de Bangkok South Kwaeng, no se presentó en el tribunal, por lo que este procedió a pedir su detención.

‘Anne’ es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo (que incluye también Miss USA y Miss Teen USA) en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (18,6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York. Dos años después, en 2024, su conglomerado le vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen de belleza y a quien vienen señalando durante la última semana de incidir en el triunfo de la representante de su país, Fátima Bosh, pues también es dueño de la franquicia de Miss Universo en México. Siga leyendo: Jurado que renunció a Miss Universo había denunciado que el concurso estaba “arreglado” para que ganara México La tailandesa también es acusada de movimientos irregulares en el negocio con Rocha, pues se le acusa de no mantener registros contables “completos, precisos y veraces” sobre el primer trimestre de 2024, cuando vendió las acciones del concurso al empresario mexicano.

El caso por el que Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip será arrestada

La magnate de medios tailandesa de 46 años, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip. La compañía explicó que Jakrajutatip fue acusada de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado en 2023. Le puede interesar: ¿Quién es Raúl Rocha, el empresario que controla Miss Universo y quedó en la mira tras denuncias de manipulación? Jakkaphon ha mantenido un bajo perfil en los últimos meses, aunque sigue teniendo una relación cercana con Miss Universo. En noviembre, señala EFE, dejó de ser vista en público, lo que ha alimentado la versión de que salió de ese país. De hecho, días antes, la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones aseguró que la magnate tailandesa está “escondida” en su país.