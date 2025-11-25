Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México

Los escándalos siguen rodeando a Miss Universo. Este martes se conoció que un tribunal de Tailandia, país que precisamente fue la última sede del certamen, emitió una orden de arresto contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de la organización.
La orden, señala la agencia EFE, tiene que ver con un supuesto caso de fraude por casi un millón de dólares. La empresaria, que fue citada a comparecer ante la corte de Bangkok South Kwaeng, no se presentó en el tribunal, por lo que este procedió a pedir su detención.