El Estado colombiano no tiene embajada en Ucrania. Por el contrario, la Embajada de Colombia en Polonia y el Consulado en Varsovia, un territorio vecino a ese país, son los encargados de responder a los requerimientos que tengan los connacionales que allí residen. Desde enero esa oficina aplicó protocolos de asistencia, ubicación y contacto con estas personas y dice tener registro de 32 colombianos que allí residen. No obstante, no se han tomado determinaciones sobre una eventual evacuación de estos.