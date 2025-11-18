Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear el asesinato del presidente Lula

La Corte Suprema de Brasil condenó este martes 18 de noviembre a penas de hasta 24 años de cárcel a tres altos mandos militares y un policía por planificar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Le puede interesar: La obligación que ahora tiene el Departamento de Justicia de EE. UU. tras la aprobación del Congreso sobre los documentos del caso Epstein
Los condenados “elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas”, entre ellas Lula, y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó el propio magistrado al presentar su voto por la condena.