x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Desplazamientos en Remedios, Antioquia, por combates entre el Clan del Golfo y el ELN

Los enfrentamientos entre estas dos estructuras criminales, cada vez más, tienen con mayor temor a las comunidades. Conozca todos los detalles.

  • Parque, iglesia y algunas de las calles principales del municipio de Remedios. FOTO Esteban Vanegas Londoño.
    Parque, iglesia y algunas de las calles principales del municipio de Remedios. FOTO Esteban Vanegas Londoño.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En medio de la zozobra y la angustia, varias familias de la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, tuvieron que salir de sus casas y dejar atrás sus vidas a raíz de la violencia. Esta vez, son los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN los que obligaron a muchos campesinos a abandonar sus tierras para salvaguardar sus vidas.

Lea más: Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana

Preliminarmente, se habla de cerca de 60 personas las que salieron para establecerse en el corregimiento de Santa Isabel, en Yondó, donde se adelantan los censos correspondientes para proceder a la entrega de las ayudas humanitarias para las familias. No obstante, otros campesinos se habrían quedado resguardados en Remedios bajo el manto de la violencia, quienes por días llevan confinados sin comida ni auxilio.

¿Qué dicen las autoridades?

El caso ya está en conocimiento de la Gobernación de Antioquia, desde donde se adelantan las acciones correspondientes para socorrer a las familias afectadas.

“Ya la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación tomó contacto con la secretaria de Gobierno para brindar las atenciones que en materia humanitaria se requieren y ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta. Pero de todas maneras hemos convocado a un consejo de seguridad para desde allí diseñar y establecer cuáles van a ser las estrategias que vamos a llevar a cabo con el fin de garantizar la seguridad a la población de este sector rural del municipio de Remedios”, dijo Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad del departamento.

Entérese: UNP responde a alcalde de Briceño, Antioquia, tras amenazas de las Farc, ¿qué medidas de protección le otorgó?

Otra de las peticiones de la comunidad y de los aspectos pendientes a evaluar es la presencia de un pie de fuerza mayor en las zonas críticas, que si bien es algo complicado de ejecutar, podría determinarse con el fin de proteger a las familias que aún permanecen en los lugares de los combates armados ilegales.

Temas recomendados

Conflicto armado
Eln
Gobernación de Antioquia
Clan del Golfo
ejercito
Antioquia
Remedios
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida