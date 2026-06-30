¿Cómo ayudar a Venezuela? World Vision abre donaciones tras los terremotos

La organización humanitaria World Vision hizo un llamado urgente a la solidaridad internacional tras la emergencia que vive Venezuela, luego de dos terremotos de gran magnitud registrados el pasado 24 de junio, que han dejado un saldo preliminar de al menos 1.719 personas fallecidas, 5.034 heridas y severos daños en infraestructura crítica.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y provocaron una serie de más de 600 réplicas que mantienen en alerta a las autoridades y a la población. Las zonas más afectadas incluyen Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcón, Lara y Mérida, donde se reportan colapsos de viviendas, evacuaciones masivas y afectaciones en servicios esenciales.
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Caracas, una de las ciudades más impactadas, registró sacudidas prolongadas de hasta un minuto, mientras que en La Guaira se declaró zona de desastre debido a la magnitud de los daños. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas en medio de condiciones de alto riesgo.