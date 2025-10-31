EXCLUSIVO: La conexión entre el Comando Vermelho, al que le hicieron el operativo con 132 muertos en Brasil, y el negocio de cripa en Colombia

El Comando Vermelho, la organización criminal que ocupó los titulares de la prensa mundial esta semana, debido a una operación en su contra de la policía brasilera, que acabó con más de 130 muertos, es uno de los principales compradores de la marihuana cripa que se cultiva en el departamento del Cauca.
El nombre de la banda más poderosa de Río de Janeiro volvió a la palestra por la llamada Operación Contención, ejecutada en las favelas de Alemao y Penha a principios de esta semana, dos áreas que sirven como base para ese grupo.
La Policía Civil y la Policía Militar irrumpieron en los barrios populares de esos sectores, para capturar a varios cabecillas, y todo derivó en una violenta balacera que se prolongó por 48 horas y dejó a los civiles inocentes en medio; cuatro policías se contaron entre los muertos.