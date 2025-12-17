x

Bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca cayó a un abismo: se reportó una persona fallecida y varios heridos

El vehículo se salió de la vía y terminó en medio de maleza en zona rural de Toledo, Norte de Santander

    Un bus de servicio público que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca cayó a un abismo y terminó volcado. FOTO: @DC_Bucaramanga
Colprensa
17 de diciembre de 2025
bookmark

Un trágico siniestro vial que involucró a un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta BucaramangaArauca cayó a un abismo y terminó volcado en el kilómetro 60 de la vía La Soberanía, a la altura de la vereda Santa Inés, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, en el vehículo accidentado en la mañana de este miércoles 17 de diciembre se movilizaban 16 pasajeros.

Puede leer: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

Hasta el momento y según las primeras indagaciones, se registra la muerte de una persona y cuatro pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

Las autoridades no han establecido las causas del accidente ni han confirmado la identidad de la persona fallecida. Los organismos de tránsito y socorro continúan en la zona adelantando las labores de atención a los heridos y la inspección del lugar

En desarrollo...

