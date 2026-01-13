¿Escudo de papel? Los misiles rusos que fallaron en Venezuela y facilitaron la captura de Nicolás Maduro

Cuando los helicópteros estadounidenses cruzaron el espacio aéreo venezolano para capturar a Nicolás Maduro, no se activó ninguna alarma en medio del operativo ejecutado en la madrugada del pasado sábado 3 de enero. Los avanzados sistemas de defensa antiaérea, fabricados en Rusia y diseñados específicamente para interceptar este tipo de incursiones, ni siquiera estaban conectados al radar.
Según una investigación de The New York Times (NYT), el cielo de Venezuela quedó desprotegido mucho antes de que el Pentágono iniciara la Operación Resolución Absoluta. El fracaso de los sistemas S-300 y Buk-M2, de origen ruso, representó el posible desmoronamiento de un símbolo de poder.
Estas armas no solo eran herramientas militares, sino el eje de la alianza estratégica entre Caracas y Moscú, destinada a desafiar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Sin embargo, en el momento de la verdad, la tecnología rusa fue inoperante, casi inexistente.