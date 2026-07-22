Nicolás Maduro enfrenta su tercera audiencia en Estados Unidos: así avanza el proceso penal

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresarán este miércoles, 22 de julio, a una sala de audiencias en Nueva York para una nueva revisión del proceso penal que enfrentan en Estados Unidos. La comparecencia, la tercera desde su captura en enero, se centrará en asuntos de procedimiento mientras la Fiscalía y la defensa continúan preparando un caso que aún no tiene fecha de juicio.

El exmandatario venezolano, de 63 años, permanece recluido junto con Flores en una prisión federal de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses realizaron una operación en Caracas que terminó con su captura y posterior traslado a territorio estadounidense.

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Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina de Venezuela. En paralelo, Washington pasó a controlar de facto la exportación del petróleo venezolano, cuyos ingresos son administrados mediante cuentas especiales bajo supervisión estadounidense.

Durante esta audiencia, los fiscales y los abogados de la pareja abordarán la organización y clasificación de las pruebas, además de la presentación de mociones previas al juicio. No se prevé que el juez establezca una fecha para el inicio del proceso.

Maduro se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Por su parte, Flores responde por delitos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

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En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro goza de inmunidad por haber ejercido como jefe de Estado y se ha autodefinido como un “prisionero de guerra”.

Uno de los temas que podría volver a plantear la defensa es la legalidad del procedimiento mediante el cual Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos. Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly también podrían insistir en que las cortes estadounidenses carecen de jurisdicción para juzgar el caso, un argumento respaldado recientemente por un análisis publicado por The New York Times, según el cual la legislación estadounidense podría limitar la competencia de esos tribunales para conocer este proceso.