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Nicolás Maduro enfrenta su tercera audiencia en Estados Unidos: así avanza el proceso penal

Seis meses después de su captura en Caracas, Nicolás Maduro enfrentará este miércoles 22 de julio una nueva audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. Esto es lo que se sabe de la diligencia y del avance del proceso penal en su contra.

  • Maduro vuelve a la corte en Nueva York seis meses después de su captura. Foto: AFP
    Maduro vuelve a la corte en Nueva York seis meses después de su captura. Foto: AFP
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresarán este miércoles, 22 de julio, a una sala de audiencias en Nueva York para una nueva revisión del proceso penal que enfrentan en Estados Unidos. La comparecencia, la tercera desde su captura en enero, se centrará en asuntos de procedimiento mientras la Fiscalía y la defensa continúan preparando un caso que aún no tiene fecha de juicio.

El exmandatario venezolano, de 63 años, permanece recluido junto con Flores en una prisión federal de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses realizaron una operación en Caracas que terminó con su captura y posterior traslado a territorio estadounidense.

Entérese: La abogada que ayudó a evitar la cadena perpetua de ‘Diddy’ estará en la defensa de Nicolás Maduro en EE. UU.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina de Venezuela. En paralelo, Washington pasó a controlar de facto la exportación del petróleo venezolano, cuyos ingresos son administrados mediante cuentas especiales bajo supervisión estadounidense.

Durante esta audiencia, los fiscales y los abogados de la pareja abordarán la organización y clasificación de las pruebas, además de la presentación de mociones previas al juicio. No se prevé que el juez establezca una fecha para el inicio del proceso.

Maduro se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Por su parte, Flores responde por delitos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

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En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro goza de inmunidad por haber ejercido como jefe de Estado y se ha autodefinido como un “prisionero de guerra”.

Uno de los temas que podría volver a plantear la defensa es la legalidad del procedimiento mediante el cual Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos. Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly también podrían insistir en que las cortes estadounidenses carecen de jurisdicción para juzgar el caso, un argumento respaldado recientemente por un análisis publicado por The New York Times, según el cual la legislación estadounidense podría limitar la competencia de esos tribunales para conocer este proceso.

Las razones por las que aplazaron la audiencia de Maduro en Nueva York

La diligencia estaba programada inicialmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó aplazarla debido a las exigencias logísticas y de seguridad que implicaba el traslado de los acusados desde la cárcel de Brooklyn hasta el tribunal federal de Manhattan.

En contexto: Reprogramaron audiencia de Nicolás Maduro ante la corte de Nueva York

En el documento presentado ante la corte, el Gobierno estadounidense argumentó que “el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio”.

Durante junio y la primera mitad de julio, gran parte del dispositivo de seguridad de Nueva York estuvo concentrado en el Mundial de Fútbol 2026, cuya final se disputó el pasado domingo.

¿Quién es el juez que lleva el caso de Nicolás Maduro en Nueva York?

La audiencia será presidida nuevamente por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años. En la sesión anterior, el magistrado mostró una voz fatigada y algunos lapsos durante la diligencia, lo que ha generado interrogantes entre expertos jurídicos sobre su capacidad para dirigir un proceso que se anticipa largo y técnicamente complejo.

Otro de los asuntos que ha marcado el caso es la financiación de la defensa. En abril, tras una disputa con Caracas, Estados Unidos modificó las sanciones vigentes para permitir que el Gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores.

Antes de esa decisión, la defensa había solicitado desestimar el proceso al argumentar que impedir el pago de sus representantes legales vulneraba el derecho constitucional de los acusados a elegir libremente a sus abogados. Esa discusión quedó superada tras el cambio en las restricciones impuestas por Washington.

*Redacción con información de AFP y EFE

Siga leyendo: Juez en EE. UU. ordena a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas pagar 314 millones de dólares

Bloque de preguntas y respuestas:

Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Maduro se declaró no culpable de cuatro cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
¿Por qué fue aplazada la audiencia de Nicolás Maduro?
La Fiscalía estadounidense solicitó aplazar la audiencia por razones de seguridad y logística relacionadas con el traslado de Maduro y Cilia Flores desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal de Manhattan.
¿Quiénes integran el equipo de abogados que defiende a Nicolás Maduro?
La defensa está encabezada por los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, quienes representan a Maduro en el proceso judicial en Estados Unidos.
¿Qué argumentos ha presentado la defensa de Nicolás Maduro?
La defensa sostiene que Maduro tiene inmunidad como exjefe de Estado y cuestiona la legalidad de su captura y la jurisdicción de la justicia estadounidense.

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