Cuatro países se unen para golpear red de lavado de oro en compraventas de El Bagre, Antioquia

La minería ilegal no termina cuando el oro sale del río. Empieza cuando ese metal logra ingresar al mercado formal.
Ese fue precisamente el objetivo de un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Curazao, que puso la lupa sobre una red señalada de lavar oro proveniente de explotaciones ilegales mediante compraventas ubicadas principalmente en El Bagre, Antioquia, uno de los municipios más conocidos por su producción aurífera y por la minería ilegal.
Según las autoridades, esas empresas funcionaban como fachada para dar apariencia de legalidad al mineral extraído de manera ilícita del río Nechí y otros puntos del Bajo Cauca, antes de venderlo dentro y fuera del país.
Entérese: Bandas criminales hacen minería hasta en el río Medellín: van 30 capturados