Cayó en Ecuador alias Pepe, señalado jefe de sicarios del grupo delincuencial Los Choneros

El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este viernes la captura de Pedro M., conocido como ‘Pepe’, jefe de los sicarios de Los Choneros, la principal organización criminal del país, en un operativo en la provincia de Guayas, ubicada en el oeste del país.

Las autoridades ecuatorianas definieron a ‘Pepe’ como “un objetivo peligroso vinculado a múltiples hechos violentos”, relacionado con asesinatos por encargo, extorsiones y otras actividades del crimen, “operando bajo estructuras de sicariato que generaban temor en la ciudadanía”.

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La operación se desarrolló durante la noche de este jueves en el barrio de Barbasco, específicamente en el cantón de Santa Lucía, en la citada provincia ubicada en el oeste de Ecuador, una de las áreas más conflictivas del país, que desde hace doce días está bajo un toque de queda nocturno.

“Alias ‘Pepe’, señalado como presunto jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fue capturado durante una operación militar, representando la neutralización de un objetivo peligroso vinculado a múltiples hechos violentos”, se lee en un post de X.