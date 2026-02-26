x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Otro golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación: capturan a alias El Hacha, líder de una de las células de la organización criminal

Este golpe a uno de los principales carteles del narcotráfico en México se da días después de haber sido abatido El Mencho, por quien se ha desatado una ola de violencia en ese país. Esto es lo que sucedió.

  • Alias El Hacha es señalado por participar en secuestros, extorsiones, homicidios y comercio ilegal de combustibles. Foto: Secretaría de Defensa Nacional de México.
    Alias El Hacha es señalado por participar en secuestros, extorsiones, homicidios y comercio ilegal de combustibles. Foto: Secretaría de Defensa Nacional de México.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Las autoridades mexicanas asestaron un nuevo golpe estratégico a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la captura de Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, identificado como un presunto operador regional clave de la organización.

El operativo para su arresto se llevó a cabo en la localidad de San Miguel Contla, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Allí, Moreno Romero fue ubicado por fuerzas federales mientras se desplazaba en un vehículo sin placas de circulación.

Lea también: ¿Quién es el nuevo líder del Cártel Jalisco? Todo lo que se sabe sobre alias El 03, posible sucesor de alias Mencho

Al marcarle el alto y realizar una revisión preventiva, los efectivos hallaron entre sus pertenencias diversas dosis de narcóticos y una granada de fragmentación.

Debido a estos hallazgos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la operación participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Según autoridades mexicanas, alias El Hacha es señalado como el líder de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, desde donde presuntamente coordinaba actividades delictivas que se extendían hasta la región central del país, particularmente en Tlaxcala.

Dentro de esas acusaciones, a Moreno Romero se le señala de participar en secuestros y extorsiones, homicidios, agresiones a presuntos implicados con otros carteles y comercio ilegal de combustible.

Siga leyendo: México en llamas: Ejército mató a Nemesio Oseguera, uno de los capos del narcotráfico más buscados en América

Su captura ocurre unos días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y máximo líder del CJNG.

Alias El Mencho fue abatido el pasado 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco. Este evento desató una violenta reacción del grupo criminal, que incluyó 85 bloqueos en carreteras federales y ataques que cobraron la vida de 25 elementos de la Guardia Nacional en Jalisco.

Bloque de preguntas y respuestas

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Grupos terroristas
Internacional
Policía
Crímenes
Narcóticos
Redes criminales
Cartel Jalisco Nueva Generación
México
Alias El Mencho
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida