En camionetas con cuerpos apilados, familias en Venezuela trasladan a sus muertos a la morgue tras el colapso hospitalario

Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba hoy sábado 27 de junio frente a la morgue de Carcas: ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron casi 1.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

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Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años. En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

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