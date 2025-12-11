x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

Conozca Punta Cana, un paraíso tropical en el mar Caribe

11 de diciembre de 2025
Jeann Carlos Rodríguez Caro

Aguardando en el mar Caribe con aguas turquesas, playas de arena fina y recorridos llenos de adrenalina espera Punta Cana, un lugar de ensueño que agrupa la historia, el sabor dominicano y el hospedaje de lujo. A 1600 km de Medellín y ahora, con vuelos directos, Punta Cana ofrece todo tipo de actividades a los turistas que la visitan. ¿Qué se puede hacer? Embarcarse hacia Isla Saona, refrescarse en un cenote, disfrutar de una piñita colada en un hotel 5 estrellas o recorrer en buggy y acabar empapado de lodo.

Este viaje se hizo por invitación de Despegar y JetSmart...

Jeann Carlos Rodríguez Caro
Jeann Carlos Rodríguez Caro

