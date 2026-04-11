Bukele le manda ‘vainazo’ a Petro por la parranda en cárcel de Itagüí; ¿qué le dijo?

Nayib Bukele no se guardó las ganas de mandarle su sablazo a Gustavo Petro. El presidente de El Salvador reaccionó en su cuenta de X (antiguo Twitter) al escándalo por la parranda vallenata que hubo en la Cárcel de Itagüí esta semana, que hasta tuvo un reconocido cantante presente para enfiestar a los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.
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“Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto”, escribió el mandatario centroamericano.