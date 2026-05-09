Brote de hantavirus en vuelo de KLM genera preocupación sanitaria internacional

Un brote de hantavirus vinculado al crucero neerlandés MV Hondius y a un vuelo de la aerolínea KLM encendió las alertas sanitarias internacionales y activó protocolos de vigilancia epidemiológica en varios países de Europa.
La preocupación aumentó después de que una azafata de KLM fuera hospitalizada en Ámsterdam por síntomas compatibles con hantavirus tras haber tenido contacto con una pasajera que posteriormente falleció en Johannesburgo, Sudáfrica. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó después que la tripulante dio negativo en las pruebas, el caso evidenció el nivel de alerta que mantienen las autoridades sanitarias frente al brote.
Las autoridades sanitarias mantienen seguimiento sobre pasajeros que desembarcaron en distintos países y sobre personas que compartieron vuelos o tuvieron contacto cercano con los afectados. La OMS, junto con organismos de salud de al menos doce países, coordina el rastreo epidemiológico y las medidas preventivas.
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Aunque en la mayoría de los casos el contacto con personas infectadas habría sido breve, las autoridades europeas activaron protocolos de máxima precaución. En Italia, cuatro pasajeros vinculados al vuelo de KLM fueron remitidos a las regiones de Calabria, Campania, Toscana y Véneto, donde permanecen bajo seguimiento médico mientras se cumple el periodo de incubación del virus.