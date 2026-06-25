La cuenta regresiva para el fin del brote de hantavirus ya comenzó: esto dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que declarará el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero neerlandés MV Hondius el próximo 2 de julio, siempre que no se detecten nuevos contagios entre las 54 personas que permanecen en cuarentena. El anuncio fue realizado por el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su rueda de prensa semanal, en la que también informó que la investigación sobre el origen del brote y su transmisión continuará.

Durante su intervención, Tedros señaló que el balance epidemiológico permanece estable desde hace varias semanas, con 13 casos confirmados y tres fallecimientos. Además, indicó que las autoridades sanitarias identificaron y realizaron seguimiento a más de 650 contactos distribuidos en 33 países y territorios, de los cuales solo 54 continúan cumpliendo el periodo de cuarentena. El director general de la OMS también expresó su reconocimiento a los países que participaron en la respuesta sanitaria. ”Agradezco a todos los países que han contribuido de distintas formas a la respuesta a este brote, en especial al liderazgo y la solidaridad mostrados por España y por su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, afirmó.

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Investigación sobre el origen del brote

La OMS informó que las investigaciones seguirán enfocadas en determinar cómo comenzó el brote y de qué manera se produjo la transmisión entre las personas que viajaban a bordo del MV Hondius. Tedros explicó que el organismo trabaja junto con diferentes socios para analizar el comportamiento del virus y ampliar el conocimiento sobre el hantavirus. ”En colaboración con nuestros socios, continuamos investigando cómo se originó y propagó el brote entre las personas a bordo”, señaló. Como parte de estas acciones, la organización confirmó que se recolectaron muestras ambientales dentro del barco y que se desarrolla un estudio con personas expuestas al virus en el que participan 21 países, con el propósito de comprender mejor la evolución de la enfermedad. Además, la OMS gestionará el envío de una muestra del virus a su Centro de Bioseguridad en Suiza. Sobre esta iniciativa, Tedros indicó: ”También estamos gestionando el envío de una muestra del virus al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza. Esto será fundamental para el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes”. En otra referencia al trabajo científico, el director general destacó que la muestra será compartida con laboratorios de la OMS en Suiza, ”algo importante para el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes”.

La medida dependerá de que no se detecten nuevos contagios entre 54 contactos en cuarentena. FOTO: AFP

Cronología del brote en el MV Hondius