Lo que se sabe de la amenaza de bomba en el aeropuerto de Washington, Estados Unidos

La mañana de este martes, 4 de noviembre, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington D. C., vivió momentos de tensión tras una presunta amenaza de bomba a bordo de un avión de United Airlines.

El vuelo 512, procedente de Houston, tuvo que aterrizar de emergencia luego de que las autoridades recibieran una alerta directa sobre un posible artefacto explosivo dentro de la aeronave.

El capitán decidió aterrizar de inmediato y, tras tocar tierra cerca de las 11:30 a. m., el avión fue dirigido a una pista apartada, lejos de la terminal principal.

En cuestión de minutos, patrullas de la Policía de la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington (MWAA) y otras agencias federales rodearon el área mientras los pasajeros eran evacuados con calma. Videos difundidos en redes sociales muestran a los viajeros descendiendo del avión y siendo trasladados en autobuses hacia la terminal.

Como medida preventiva, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó un “ground stop”, es decir, la suspensión temporal de todos los aterrizajes y despegues en el aeropuerto.

“La FAA está al tanto de un posible problema de seguridad en un avión en el aeropuerto Reagan. Los pasajeros han sido desembarcados y el avión se encuentra alejado de la terminal mientras se lleva a cabo la investigación”, informó la agencia en su cuenta oficial.