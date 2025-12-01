Bolivia eliminó el requisito de visa para turistas de Estados Unidos, Israel y otros países, ¿qué hay detrás?

Bolivia anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, en medio del cambio de rumbo diplomático de la nueva administración del presidente Rodrigo Paz. La medida revierte una política migratoria vigente desde 2008 y busca atraer nuevamente a los visitantes. El canciller boliviano Fernando Aramayo confirmó que esta decisión “es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, afirmó.

Según Aramayo, el requisito de visa impuesto a varios países hace más de una década fue una medida "ideológica y antieconómica" que generó un "daño" para Bolivia. El presidente Rodrigo Paz también respaldó el anuncio y aseguró que las restricciones migratorias aplicadas durante los gobiernos anteriores provocaron pérdidas significativas. En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que el país dejó de percibir "más de 80 millones de dólares en ingresos" debido a las visas, un requisito que calificó como "un instrumento administrativo que terminó perjudicando al país en lugar de beneficiarlo". Paz recordó que Bolivia y Perú tenían cifras de turismo similares hace tres décadas. "En 1994 Bolivia recibía alrededor de 340.000 turistas, mientras que Perú recibía 390.000, cifras muy cercanas. Sin embargo, con el paso de los años la brecha se amplió enormemente: en 2024 Bolivia recibió menos de 1 millón de visitas, de las cuales una parte corresponde a comerciantes fronterizos; el turismo real ronda apenas 650.000 visitantes", señaló. Agregó que, en contraste, "Perú alcanzó 3.5 millones de turistas internacionales. Esto demuestra que, pese a que Bolivia administró más de 60.000 millones de dólares en 20 años para impulsar distintos sectores, incluyendo el turismo, los resultados no estuvieron a la altura". El Ministerio de Turismo respaldó las cifras del mandatario y destacó que desde 2007, cuando se impuso la visa a ciudadanos estadounidenses y posteriormente a otros viajeros, Bolivia perdió alrededor de "900 millones de dólares".