Bill Gates declaró en el Congreso de EE. UU. que Epstein lo chantajeaba para no revelar sus “infidelidades”

El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, declaró este miércoles ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense y negó tener conocimiento sobre los crímenes perpetrados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein, asegurando que el fallecido magnate le chantajeó con información sobre su vida privada para su propio beneficio. “Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas. Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Jamás he maltratado a nadie. Si bien es posible que intentara entablar una relación personal, nunca me interesó ni correspondí sus sentimientos”, expresó en sus declaraciones ante la comisión.

Gates dijo que conoció a Epstein en 2011 a través de personas de su confianza por su trabajo “filantrópico” y que el magnate le aseguró que podía recaudar “miles de millones de dólares para la salud mundial de personas a las que prestaba servicios fiscales y patrimoniales”. “Recuerdo que sabía que Epstein había tenido problemas legales previos, pero no comprendí del todo la magnitud de los crímenes que había cometido. Acepté que me lo presentaran sin analizar la situación con la debida atención”, reconoció.

Gates relató que se reunió varias veces con Epstein para hablar de donaciones y de captar a personas interesadas en realizar contribuciones significativas, si bien dichas conversaciones nunca llegaron a buen puerto, según las declaraciones recogidas por el blog personal de Gates, Gatesnotes. “En ese momento, llegué a la conclusión de que Epstein jamás cumpliría sus promesas. Le dije que no iríamos más allá y dejé de comunicarme con él y de reunirme con él. Nunca se creó ningún mecanismo para donaciones benéficas ni se recaudaron fondos. Nuestras interacciones terminaron en diciembre de 2014”, señaló.

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