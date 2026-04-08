Bill Gates testificará ante el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Epstein

El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó a la AFP una fuente cercana al tema.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein.

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Según un portavoz del multimillonario, citado por el medio Politico, Gates “se alegra” de la oportunidad de comparecer ante la comisión.

“Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein”, por eso “está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor”, añadió.

La Fundación Gates no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

A finales de febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un “enorme error”. Aunque negó cualquier implicación en las actividades delictivas del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.