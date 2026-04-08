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Bill Gates testificará ante el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Epstein

El multimillonario cofundador de Microsoft “se alegra” de poder compadecer ante el legislativo estadounidense sobre la investigación de los archivos del fallecido delincuente sexual.

  • El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ya habría acordado una fecha para declarar ante el Congreso de EE. UU. por su aparición en los archivos de investigación contra Jeffrey Epstein. FOTO: Getty
    El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ya habría acordado una fecha para declarar ante el Congreso de EE. UU. por su aparición en los archivos de investigación contra Jeffrey Epstein. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó a la AFP una fuente cercana al tema.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein.

Lea también: Bill Gates reconoció “aventuras” con mujeres, pero niega estar implicado en delitos del caso Epstein

Según un portavoz del multimillonario, citado por el medio Politico, Gates “se alegra” de la oportunidad de comparecer ante la comisión.

“Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein”, por eso “está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor”, añadió.

La Fundación Gates no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

A finales de febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un “enorme error”. Aunque negó cualquier implicación en las actividades delictivas del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a “Bill” a conseguir medicamentos para “remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas”.

Gates reconoció en la asamblea dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

Siga leyendo: ¿Qué dijo Bill Gates sobre el correo en el que Jeffrey Epstein lo acusó de contraer enfermedad de transmisión sexual?

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