Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump

El 20 de enero de 2025, bajo un frío gélido que obligó a trasladar la ceremonia al interior del Capitolio, Donald Trump juró por segunda vez como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Ese día, el país y el mundo quedaron a la expectativa: ¿cumpliría con lo prometido? El ánimo dependía de la orilla política, pero había una certeza unánime: Trump no regresaba para administrar el statu quo, sino para pulverizarlo.
Un año después, el republicano se ha consolidado como el máximo game changer (cambiador de reglas) de la era moderna. No ha buscado unir a una nación ultrapolarizada, sino moldearla mediante una presidencia que sus críticos califican de imperial, marcada por el placer de romper normas y expectativas. Como señaló Evan McCormick, experto de la Universidad de Columbia, este es un gobierno donde el poder del Estado se moviliza para una agenda con la impronta personal de un hombre, no necesariamente del interés común, aunque para sus seguidores sí representa el interés colectivo.