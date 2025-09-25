Muerte de B-King y Regio Clown: hallaron el predio y Mercedes Benz donde fueron secuestrados en México

Avanzan las investigaciones sobre el brutal asesinato de los colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), quienes desaparecieron misteriosamente tras una presentación musical en México, y que al cabo de unos días fueron hallados sin vida y con signos de violencia en una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.

En este caso está implicada una organización criminal denominada la “Familia Michoacana”, quienes presuntamente dejaron un letrero con firma cerca a los cuerpos como parte de una amenaza a miembros y adversarios.

En la investigación coordinada por las autoridades mexicanas y colombianas lograron dar con la vivienda y el vehículo en donde habrían sido secuestrados B-King y Regio Clown. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del medio Telediario México, los jóvenes se subieron a un Mercedes-Benz y salieron de la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México) para verse con “El Comandante”.