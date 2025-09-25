x

Muerte de B-King y Regio Clown: hallaron el predio y Mercedes Benz donde fueron secuestrados en México

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos fueron encontrados a mitad de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.

  • Nuevas pistas sobre la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown). FOTOS: Tomadas de Instagram.
    Nuevas pistas sobre la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown). FOTOS: Tomadas de Instagram.
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Avanzan las investigaciones sobre el brutal asesinato de los colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), quienes desaparecieron misteriosamente tras una presentación musical en México, y que al cabo de unos días fueron hallados sin vida y con signos de violencia en una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.

En este caso está implicada una organización criminal denominada la “Familia Michoacana”, quienes presuntamente dejaron un letrero con firma cerca a los cuerpos como parte de una amenaza a miembros y adversarios.

Lea también: ¿Qué significa “chapulín”? El término usado en mensaje dejado junto a los asesinados B-King y Regio Clown

En la investigación coordinada por las autoridades mexicanas y colombianas lograron dar con la vivienda y el vehículo en donde habrían sido secuestrados B-King y Regio Clown. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del medio Telediario México, los jóvenes se subieron a un Mercedes-Benz y salieron de la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México) para verse con “El Comandante”.

Ellos fueron transportados desde la capital mexicana hacia Iztapalapa, y el predio en donde los retuvieron por varias horas hasta matarlos fue localizado en el municipio de Texcoco, ubicado en el oriente del Estado de México. En ese mismo lugar, los secuestradores habrían dejado el vehículo que luego fue encontrado por las autoridades tras observar cámaras de vigilancia.

“La @FiscaliaEdomex halló en este predio de Texcoco el carro en el que desaparecieron Jorge Herrera y Byron Sánchez. Es el Mercedes que abordaron en @AlcaldiaMHmx para ir a ver “al comandante””, se lee en la publicación del periodista.

Por su parte, el fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo a los medios que en el momento “hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”.

Cristian Camilo Herrera compartió a los medios de comunicación algunos detalles sobre su hermano, Regio Clown. Este familiar, quien se encargó del proceso de identificación del cadáver, explicó que Jorge Luis tenía 4 años viviendo en México y que nunca le contó sobre la existencia de amenazas. “Él ya tenía sus papeles y su residencia temporal y estaba muy contento en México”, dijo Cristian a NTN24

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
Eran músicos colombianos, reconocidos en la escena urbana y electrónica, que viajaron a México para presentaciones artísticas.

