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¿Quién es la azafata que sobrevivió ‘de milagro’ al accidente en el aeropuerto de LaGuardia?

Solange Tremblay formaba parte de la tripulación y fue hallada a más de 100 metros del avión tras el impacto. Por otro lado, se conoció de manera parcial la grabación de las comunicaciones entre el control aéreo y el camión de bomberos.

  • Solange Tremblay sobrevivió al accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York. FOTOS: (izq) tomada de X @JohnCremeansX - (derecha) tomada de redes sociales
    Solange Tremblay sobrevivió al accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York. FOTOS: (izq) tomada de X @JohnCremeansX - (derecha) tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Gran conmoción ha generado el lamentable accidente en el que un avión jet regional CRJ‑900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, chocó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria justo cuando aterrizaba en la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

El vuelo provenía de Montreal y llevaba a 72 personas a bordo, pero el trágico suceso cobró la vida de ambos pilotos y dejó 41 heridos, algunos de los cuales ya han sido dados de alta.

De acuerdo con la información preliminar, el camión estaba cruzando la pista para atender una emergencia, pero en ese momento el avión realizaba maniobras de aterrizaje y habría chocado a una velocidad de 160 km/h, lo que refleja la gravedad del siniestro.

En contexto: Choque de avión con camión en el aeropuerto de Nueva York deja dos muertos y 41 heridos

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el daño en la nariz del avión, que quedó totalmente destruida tras el choque, al igual que la cabina de los pilotos.

Sin embargo, algo que ha generado asombro es el caso de una azafata que sobrevivió de “milagro” luego de permanecer sujeta a su asiento y posteriormente ser proyectada fuera del avión.

Se trata de Solange Tremblay, quien formaba parte de la tripulación y habría sufrido varias fracturas en la pierna tras ser hallada a 100 metros de distancia del fuselaje después de la colisión.

Su hija, Sarah Lépine, explicó al medio TVA Nouvelles que su madre iba sujeta con el cinturón de seguridad y sentada detrás de los pilotos, pero que por fortuna está fuera de peligro en medio de un caso considerado “un auténtico milagro”.

Tremblay fue encontrada a una distancia considerable y todavía permanecía en su asiento. Según Sarah, su madre “tenía un ángel de la guarda que la protegía”, pues “podría haber sido mucho peor”.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria. La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.

Las grabaciones con la torre de control

Por su parte, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Homendy, expresó que una de las personas que está siendo investigada es el controlador aéreo, teniendo en cuenta las comunicaciones justo antes del impacto.

Una de las hipótesis es que el equipo del camión de bomberos habría recibido autorización del controlador para cruzar la pista 4, pero minutos después éste les habría dicho: “Alto, camión uno, alto”, justo cuando la aeronave aterrizaba. Posteriormente, con la voz temblorosa, el controlador habría dicho: “Lo arruiné”.

La situación generó una ola de interrogantes sobre las condiciones y capacidades del controlador aéreo en el momento del accidente, ya que se cuestiona si había descansado adecuadamente, si contaba con suficiente tiempo de recarga laboral o si, por el contrario, actuó con negligencia.

Con información de AFP*

Siga leyendo: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

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