¿Quién es la azafata que sobrevivió ‘de milagro’ al accidente en el aeropuerto de LaGuardia?

Gran conmoción ha generado el lamentable accidente en el que un avión jet regional CRJ‑900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, chocó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria justo cuando aterrizaba en la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

El vuelo provenía de Montreal y llevaba a 72 personas a bordo, pero el trágico suceso cobró la vida de ambos pilotos y dejó 41 heridos, algunos de los cuales ya han sido dados de alta.

De acuerdo con la información preliminar, el camión estaba cruzando la pista para atender una emergencia, pero en ese momento el avión realizaba maniobras de aterrizaje y habría chocado a una velocidad de 160 km/h, lo que refleja la gravedad del siniestro.

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El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el daño en la nariz del avión, que quedó totalmente destruida tras el choque, al igual que la cabina de los pilotos.