Así son los 10 caza F-35 que desplegó EE. UU. en el Caribe, ¿una respuesta a Venezuela?

La Casa Blanca anunció el envío de los aviones después de denunciar que, aviones venezolanos, se “acercaron con peligrosidad” a los buques que permanecen desplegados en el Caribe.

  Estos son los aviones que desplegó Estados Unidos en su base aérea de Puerto Rico. FOTO: GETTY
El Colombiano
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Estados Unidos enviará diez cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones antidroga en el Caribe, dijeron a la AFP el viernes fuentes cercanas al asunto.

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela. El Pentágono dijo que dos aviones militares venezolanos se acercaron peligrosamente a un buque estadounidense el jueves.

El Pentágono dijo horas antes este jueves que dos aviones militares venezolanos se acercaron peligrosamente a un buque estadounidense, y advirtió al régimen chavista “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Lea más: EE. UU. denunció que aviones de Venezuela sobrevolaron uno de sus buques en un “movimiento altamente provocador”

¿Cómo son los F-35?

Los aviones F-35 son considerados, por la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos, como una aeronave con capacidad de “dominar los cielos, en cualquier momento y lugar”.

Estos aviones pueden alcanzar velocidades de hasta 1.7000 kilómetros por hora. Estos aviones son usados por la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y por la Armada de Estados Unidos.

Están equipados con un cañón GAU-22 de 25 mm con 180 cartuchos y también cuenta con dos bahías internas capaces de albergar hasta 2.800 kilogramos de armas.

Una de las características de estos aviones es el sigilo o “baja observabilidad”, que si bien no lo hace invisible, sí complica la capacidad de un adversario para encontrarlo e interceptarlo.

Inédito ataque de Estados Unidos contra “narcoterroristas”

Washington acusa al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

El martes, las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas. En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 “narcoterroristas”, indicó el presidente Donald Trump.

Entérese: ¿Cuál es el poder militar de Venezuela ante las “amenazas” de Estados Unidos?

Ese ataque fue una ejecución “sin fórmula de juicio”, aseguró el ministro venezolano de Interior , Diosdado Cabello. Antes, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó en Telegram que las imágenes del ataque eran “un video con inteligencia artificial”.

