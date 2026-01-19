EPS podrían usar UPC para pagar deudas, dice Consejo de Estado; ¿qué significa esto?

En medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud por la acumulación de deudas entre entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y otros proveedores, el Consejo de Estado emitió un concepto que aclara el uso de la unidad de pago por capitación (UPC). Esta es la plata que reciben las aseguradoras por parte del Estado para pagar la atención en salud de sus afiliados.
Según la alta corte, las EPS sí podrían usar la UPC para atender obligaciones de años anteriores. Esta interpretación surge tras una consulta que hizo el Ministerio de Salud y establece que esos recursos pueden destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones.
A modo de explicación: la UPC se entrega mensualmente a las aseguradoras según el valor que define anualmente el ministerio y para cada año es un valor diferente.