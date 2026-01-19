Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud

Al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, parece que no le toca ni una fibra la crisis que vive el sistema hospitalario en Antioquia ni en el país. Este lunes, en una entrevista radial, se refirió a las voces de auxilio que se conocieron la semana pasada por la falta de pagos de las aseguradoras y, en gran medida, de la Nueva EPS. En diálogo con 6AM W, de Caracol Radio, a Jaramillo le preguntaron qué le diría al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien el pasado viernes —en medio de una rueda de prensa— rompió en llanto al contar las dificultades económicas que hoy ponen en riesgo la atención médica y el bienestar del personal de salud. Le puede interesar: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles”.

“Los ricos también lloran, señor... doc... don Julio”, respondió el ministro. La comunicación telefónica se cayó y la entrevista no pudo continuar, pero su respuesta deja ver la actitud de la cartera y el Gobierno ante la crisis financiera que vive el sistema de salud del país.

Sin embargo, no es la primera vez que el ministro hace un comentario cargado de indolencia y prepotencia sobre la crisis financiera que vive el sistema de salud del país.

En abril de 2025 el periodista Daniel Coronell reveló unos audios en los que se oía a la superintendente delegada, Beatriz Gómez (esposa de Jaramillo) pedir en tono altanero a la agente interventora del hospital San Rafael de Leticia y a su asesor jurídico que firmaran “ya” el contrato o si no que presentaran su renuncia. Por esos días, varios medios de comunicación intentaron consultar al funcionario sobre la situación y que diera explicaciones. Pero Jaramillo lo que hizo fue tirarles el teléfono a varios periodistas o irse. Y así lo ha hecho cuando lo intentan interrogar sobre algún tema parecido. En agosto del mismo año, el ministro tuvo una discusión con el periodista Julio Sánchez Cristo cuando, en una entrevista con la entonces W Radio, lo llamaron para hablar de un decreto que expidieron para cambiar el sistema. En la conversación el jefe de la cartera no permitió que los periodistas lo cuestionaran, sino que continuó hablando y empezó a criticar a los medios. “Uno entiende quiénes financian la radio, la televisión, los periódicos...”, expresó entonces. Ante esto, Sánchez reaccionó y dijo: “El ministro nos está ofendiendo de manera grave e irrespetuosa. Usted es un irrespetuoso. Usted está diciendo que nosotros le hacemos pregunta por cuenta de nuestros patrocinadores. No sea irrespetuoso”. Puede leer: MinSalud insiste, con falsedades, que recursos para sistema de salud son suficientes A esto, Guillermo Jaramillo reculó y dijo: “qué pena con usted, doctor (Sánchez) Cristo. Yo lo respeto a usted inmensamente. Por eso no salgo a Blu Radio, salgo con usted, porque creo que es de los pocos que verdaderamente tratan de mantener una neutralidad”.

En diciembre pasado —en medio de la expectativa por el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC)— el funcionario se refirió al tema con un grupo de periodistas haciendo comentarios sarcásticos. “Nosotros tenemos que mirar a ver si papá Noel está pobre. No hacen sino pedirle a papá Noel, ¿no cierto? Piden y piden y piden, ¿y sabe qué? Ni siquiera le aprueban la ley de financimiento, ¿ah?”, afirmó. “Pero para pedir sí son buenos. Y todos los amigos de la derecha, todos los amigos de los empresarios no son capaces de aumentar y financiar el presupuesto, pero piden plata”, apuntó.

¿Qué pasa en el hospital de Itagüí?

La situación que expuso el gerente Arroyave gira en torno a las deudas millonarias con proveedores, quienes suspendieron el despacho de elementos como material de osteosíntesis, que son indispensables para cirugías y tratamientos. A esa situación se suma el incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS, de las cuales Nueva EPS debe cerca de $8.750 millones y no realiza pagos regulares desde agosto de 2025. Esto ha hecho imposible cubrir obligaciones básicas como el salario del personal. Entérese: ¡Insostenible! Sistema de Salud en Antioquia vive una de sus peores crisis: EPS adeudan $8 billones a la red hospitalaria

De hecho, el panorama que hizo llorar al funcionario fue cuando contó que en diciembre tuvo que ver a sus trabajadores pasar necesidades. “Les soy honesto: para mí fue muy duro este diciembre —perdón— ver que mis funcionarios llegaban llorando, (diciendo) ‘no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo’ y decirles: ‘No tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos’”, aseguró.

A esto, además hay que agregar que ese hospital está funcionando con una ocupación en urgencias que supera el 200 %, lo cual lo llevó a tener a algunos pacientes en sillas plásticas por la falta de camillas. Esto, según el gerente, ha generado que hasta los tilden de inhumanos por atender en esas condiciones.

El gerente Arroyave también dijo que “el año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”. Lea más: El ‘chu chu chu’ de Petro dejó la salud en coma

Así mismo, expresó que “desde que el ‘chuchuchú’ empezó a funcionar, la red pública se fue al piso. Estamos trabajando con las uñas”. Esa expresión (’chuchuchú’) fue la que usó el presidente Gustavo Petro, en una entrevista en 2024, para referirse a la situación de las entidades promotoras de salud en su Gobierno. El 90 % de los pacientes que reciben atención en el Hospital San Rafael de Itagüí son afiliados de Savia Salud y Nueva EPS. “Todo el mundo se preocupa por los pacientes y tienen razón. Pero miren también el sufrimiento de los funcionarios de la salud a los que la gente insulta o demanda”, añadió Arrovaye.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la deuda actual de las EPS con el Hospital San Rafael de Itagüí? Nueva EPS adeuda $8.750 millones y Savia Salud tiene pagos pendientes, lo que impide cubrir salarios y gastos básicos del hospital. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Salud ante esta crisis? Hasta ahora, el ministro Guillermo Jaramillo ha hecho comentarios sarcásticos y no ha implementado acciones efectivas para resolver los atrasos en pagos de EPS. ¿Cómo afecta la crisis a los pacientes y trabajadores? Empleados trabajan con pagadiarios, urgencias superan el 200 % de ocupación y pacientes reciben atención en condiciones críticas, incluso en sillas plásticas.