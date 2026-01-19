Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud

Al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, parece que no le toca ni una fibra la crisis que vive el sistema hospitalario en Antioquia ni en el país. Este lunes, en una entrevista radial, se refirió a las voces de auxilio que se conocieron la semana pasada por la falta de pagos de las aseguradoras y, en gran medida, de la Nueva EPS.
En diálogo con 6AM W, de Caracol Radio, a Jaramillo le preguntaron qué le diría al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien el pasado viernes —en medio de una rueda de prensa— rompió en llanto al contar las dificultades económicas que hoy ponen en riesgo la atención médica y el bienestar del personal de salud.
Le puede interesar: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles”.