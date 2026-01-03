Gobierno de Estados Unidos habría hecho escala de emergencia en Puerto Rico por estado de salud de Nicolás Maduro

Imagen de la captura de Maduro.

Para de emergencia en Puerto Rico

A través de su red social Truth Social, Trump informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y sacados de Venezuela y que ambos eran trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano deberá comparecer ante un juez en Nueva York.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, escribió el jefe de la Casa Blanca. En las últimas horas, Telemundo 47 reveló, citando una fuente cercana al gobierno estadounidense, que la aeronave que trasladaba a Maduro hacia territorio norteamericano realizó un aterrizaje de emergencia en la base militar Ramey, ubicada en Aguadilla, Puerto Rico. Lea más: Tras capturar a Maduro, Trump lanza otra vez dura advertencia a Petro: “Tiene que cuidarse” Según esas fuentes, la escala se produjo por una “emergencia médica” del líder chavista.

No obstante, aclararon que se trató de “una parada muy corta”. Tras el aterrizaje, la aeronave retomó su trayecto hacia alta mar, desde donde Maduro sería trasladado a una embarcación que lo conduciría finalmente a Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial.