Pánico en el aire: avión de United Airlines sufrió incendio en motor y tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles

Un avión en Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia este lunes debido a un incidente en uno de sus motores. Se trata de un Boeing 787‑9 Dreamliner de la aerolínea United Airlines, que despegó a las 10:15 a.m. (hora local) del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) con destino al Aeropuerto Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey, Estados Unidos. Lea también: Video | Fuego amigo: Kuwait derriba por error tres cazas F-15 de EE. UU. en plena escalada con Irán Sin embargo, la aeronave correspondiente al vuelo UA2127 regresó a Los Ángeles a las 11:19 a.m. (hora local) debido a un incendio en su motor izquierdo, lo que obligó al personal a activar los protocolos de seguridad para permitir un aterrizaje de emergencia y salvaguardar la vida de los 256 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación.

La plataforma Flightradar24, que monitorea el recorrido de los aviones en tiempo real, mostró la ruta que tomó el Boeing 787‑9, describiendo una especie de figura en forma de infinito, como se observa en uno de sus videos.

Los ocupantes del avión fueron evacuados a través de toboganes y guiados hacia un lugar seguro. Los bomberos atendieron el incendio para evitar que se extendiera y provocara una emergencia mayor. Entérese: Aerocivil aseguró que no fue informada sobre incidente de avión de American Airlines y espera detalles sobre impactos de bala Las autoridades no reportaron heridos ni víctimas fatales en el suceso, del cual hay videos en redes sociales que muestran los momentos de angustia de los pasajeros al evacuar rápidamente por los toboganes del avión. United Airlines emitió un comunicado para informar sobre el inicio de las investigaciones correspondientes y su colaboración con la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), con la finalidad de esclarecer las causas del incidente aéreo.

Los pasajeros recibieron asistencia y posteriormente fueron reubicados en otros vuelos hacia su destino final en Newark, Nueva Jersey. Siga leyendo: Incidente en El Dorado: ¿Está fallando la seguridad aérea en Colombia? Bloque de preguntas y respuestas