Expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial

Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.

“La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello”, aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.

“Lo sentenciamos a prisión perpetua”, expresó. Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar “fuerzas antiestatales”.

El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.

El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos. “La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable”, indicó el juez.

Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis. Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.